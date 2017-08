Neymar voudrait quitter le FC Barcelone et se joindrait au Paris Saint-Germain

SANT JOAN DESPI, Espagne — Le joueur de soccer brésilien Neymar a annoncé aux dirigeants du FC Barcelone qu'il envisageait quitter l'équipe au moment où des rumeurs font état d'un transfert imminent au Paris Saint-Germain (PSG). Les responsables de la formation espagnole ont réagi par communiqué, mercredi, en faisant savoir que le montant prévu dans la clause de libération, estimé à 222 millions d'euros (plus de 330 millions $ CAN), devait être versé en totalité. Il s'agit d'un scénario qui, jusqu'à tout récemment, semblait hors de portée de tout club rival.



Selon le FC Barcelone, Neymar et son père ont rencontré les dirigeants de l'équipe mercredi pour leur dire qu'il voulait partir. Josep Vives, un porte-parole du FC Barcelone, les a ≪référés à la clause de libération inscrite à son contrat actuel, qui s'élevait à la somme de 222 millions d'euros en date du 1er juillet, et qui doit être remise en totalité≫.



Wagner Ribeiro, qui représente Neymar, a fait savoir à des médias espagnols que le PSG paierait le montant exigé dans la clause de libération et qu'il présenterait l'attaquant brésilien plus tard cette semaine.



Le paiement de cette somme d'argent fracasserait le record pour le transfert le plus onéreux, qui se chiffre à 105 millions d'euros (116 millions $ US à l'époque) et qu'avait versé le Manchester United pour obtenir les services du milieu de terrain français Paul Pogba l'an dernier.



Quelques heures avant la publication du communiqué du FC Barcelone, Neymar a passé 30 minutes au site d'entraînement de l'équipe, à Sant Joan Despi, et déclaré à ses coéquipiers et à l'entraîneur Ernesto Valverde qu'il voulait quitter l'organisation. Valverde lui a donné la permission de partir.



Toutefois, Vives a rappelé que Neymar ≪était toujours lié par contrat au FC Barcelone, mais qu'il profitait d'une permission temporaire de ne pas prendre part à la séance d'entraînement≫.



L'année dernière, le Brésilien de 25 ans avait signé un contrat qui le liait au FC Barcelone jusqu'en 2021.



Le FC Barcelone n'a pas précisé avec quel équipe Neymar allait évoluer, mais selon les rumeurs, la seule organisation qui tenterait d'obtenir ses services — et l'une des rares pouvant se permettre de verser le montant requis — serait le PSG, qui est détenu par des intérêts du Qatar.



Des messages laissés aux dirigeants du PSG par l'Associated Press étaient toujours sans réponse.