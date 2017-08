NFL: Brady est encore le joueur le plus populaire au chapitre des ventes

NEW YORK - Les camps de la NFL ne sont commencés que depuis quelques jours que le quart-arrière Tom Brady est déjà au sommet de la ligue.

La vedette des Patriots de la Nouvelle-Angleterre se classe au premier rang au chapitre des produits dérivés vendus, selon une liste compilée par l'Association des joueurs de la NFL (AJNFL).



Cette liste est basée sur le montant total des ventes de produits officiels de la NFL entre le 1er mars et le 31 mai.



Brady, qui a gagné un cinquième Super Bowl en février, est accompagné au sommet de cette liste par les coéquipiers des Cowboys de Dallas Ezekiel Elliott (no 2) et Dak Prescott (no 3). Deux autres joueurs des Cowboys font aussi partie du top-10, soit le receveur de passes Dez Bryant (no 6) et l'ailier rapproché Jason Witten (no 10).



Le demi-offensif des Raiders d'Oakland, Marshawn Lynch, qui a effectué un retour à la compétition après une absence d'un an, vient au quatrième rang, tandis que le quart des Seahawks de Seattle Russell Wilson complète le top-5.



La liste des 50 joueurs les plus populaires est diffusée à chaque trimestre par l'AJNFL, par l'entremise de sa division de marketing 'NFL Players Inc.'. Elle est basée sur les ventes globales de tous les produits officiels de joueurs de la NFL par l'entremise de points de vente en ligne et traditionnels.