NFL: l'ailier défensif Myles Garrett, premier choix des Browns

PHILADELPHIE - Sans surprise, les Browns de Cleveland ont fait de l'ailier défensif Myles Garrett la première sélection du repêchage de la NFL, jeudi soir.

Après avoir connu une affreuse saison de 1-15, les Browns avaient besoin de renfort à toutes les positions. Ils ont amorcé leur reconstruction en choisissant Garrett, un produit de l'Université Texas A&M.



Garrett a terrorisé les quarts de la «Southeastern Conference (SEC)» la saison dernière et plusieurs observateurs disaient de lui qu'il était le meilleur joueur disponible lors de ce repêchage. Il est le premier joueur des Aggies à être sélectionné avec le tout premier choix du repêchage.



Les Bears de Chicago ont surpris la NFL en effectuant une transaction avec les 49ers de San Francisco afin d'obtenir le deuxième choix. Ils se sont servis de celui-ci pour sélectionner le quart des Tar Heels de l'Université North Carolina, Mitchell Trubisky.



Certains analystes croyaient que les Bears allaient patienter une ronde ou deux avant de sélectionner un quart, mais ils ont plutôt sauté sur l'occasion d'amener Trubisky au sein de la formation, et ce, même s'ils viennent tout juste de consentir un contrat à Mike Glennon. Les Bears ont rompu les liens avec le quart Jay Cutler le mois dernier.



Mesurant six pieds deux pouces et pesant 222 livres, Trubisky a complété 68 pour cent de ses passes la saison dernière. Il a lancé 30 passes de touché et il n'a été victime que de six interceptions.



Parlant au troisième rang, après avoir échangé leur choix avec les Bears, les 49ers ont sélectionné l'ailier défensif Solomon Thomas, de l'Université Stanford.



Le directeur général des 49ers, John Lynch, a transigé avec les Bears afin d'obtenir des deuxième et troisième choix pour ce repêchage et un choix de troisième ronde pour le prochain repêchage.



Pour une troisième année de suite, les 49ers ont repêché un joueur de ligne défensive avec leur premier choix. Ils avaient sélectionné Arik Armstead, en 2015, et DeForest Buckner, en 2016.



Avec la quatrième sélection, les Jaguars de Jacksonville ont quant à eux jeté leur dévolu sur le porteur de ballon des Tigers de l'Université LSU Leonard Fournette.



Fournette viendra prêter main-forte à une des pires attaques de la NFL et il enlèvera un peu de pression sur les épaules du quart Blake Bortles. Même s'il a raté cinq parties en 2016 en raison d'une blessure à une cheville, Fournette a amassé 3840 verges au sol et 40 touchés lors de ses trois saisons passées à Baton Rouge.



Les Titans du Tennessee ont complété le top-5 en repêchant le receveur Corey Davis, de l'Université Western Michigan. Ils espèrent qu'il devienne la cible de choix du quart Marcus Mariota.



Davis a terminé sa carrière universitaire en tant que seul joueur de la première division de la NCAA à avoir obtenu 300 attrapés, 5000 verges et 50 touchés par la voie des airs.



Les Titans ont vu Rishard Matthews éclore la saison dernière, mais ils avaient besoin d'un autre receveur à la suite du départ pour Chicago de Kendall Wright.



Les deuxième et troisième rondes se tiendront vendredi soir tandis que les rondes quatre à sept auront lieu samedi à compter de midi.