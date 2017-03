Nick Foles de retour avec les Eagles

PHILADELPHIE - Les Eagles de Philadelphie ont fait signer un contrat de deux ans au quart Nick Foles.

Le footballeur de 28 ans retourne ainsi à l'équipe qui l'a repêché et avec laquelle il a connu le plus de succès. Il a participé au Pro Bowl après avoir connu l'une des meillerues saisons au niveau des statistiques de l'histoire de la NFL en 2013.



Foles sera l'adjoint à Carson Wentz. Chase Daniels devrait être échangé ou libéré prochainement.



Après avoir maintenu un dossier de 14-4 comme partant pour les Eagles en 2013 et 2014, Foles a été échangé aux Rams de St. Louis en 2014, où il a compilé une fiche de 4-7 en 11 départs. Il a remporté son seul départ comme partant avec les Chiefs de Kansas City, où il était le second d'Alex Smith la saison dernière.