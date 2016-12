Nocivité des terrains de soccer synthétiques: les inquiétudes persistent

(98,5 Sports) - Le débat persiste à propos de la nocivité des terrains de soccer synthétiques pour les athlètes évoluant régulièrement sur ce type de surface. Deux équipes ayant publié des études récemment ne s'entendent pas quant à la dangerosité des particules de caoutchouc utilisées sur les espaces de jeu.

Un texte de Jérémy Filosa

En 2004, l’entraineur de l’équipe de soccer féminine de l’Université de Washington, Amy Griffin, avait compilé une liste de 38 joueurs de soccer, qui évoluaient sur des terrains synthétiques depuis leur enfance, et qui souffraient maintenant de cancer. Dans plusieurs cas répertoriés, les athlètes concernées par cette liste avaient contracté des cancers du sang, dont la leucémie et le cancer du système lymphatique.

Cette semaine, elle revient à la charge avec une liste plus complète de 220 athlètes, dont 166 joueurs de soccer (102 gardiens), qui souffrent eux aussi de cancer, qui serait directement associé à de longues années de jeu sur des terrains synthétiques.

Plus tôt cette année, un professeur de l’Université de Stirling avait indiqué avoir trouvé un lien entre les granules des terrains synthétiques et les symptômes encourus par les joueurs malades. Ces particules, provenant souvent de vieux pneus désintégrés, ont été étudiées dans son laboratoire. Des spécialistes ont pu prouver la présence de plusieurs éléments cancérigènes.

Des inquiétudes à propos des effets néfastes du gazon synthétique courent depuis longtemps. En 1993, une étude sur le Benzopyrène semblait insinuer que le contact quotidien de la peau sur la surface augmentait les risques de tumeurs au niveau épidermique.

D’autres organisations réfutent

Les compagnies qui produisent ces terrains, comme Field Turf, ont toujours nié ces informations, indiquant que leurs terrains étaient tout à fait sécuritaires.

Or, dans une étude plus récente, mise sur pied par le gouvernement de la santé publique des Pays-Bas, on y indique qu’il n’y a aucun lien entre les surfaces synthétiques et les supposés cancers.

Selon le rapport, les risques de développer un cancer à la suite d’un contact quotidien avec ce type de surface sont «pratiquement négligeables».

L’étude avait été effectuée sur 100 types de terrains différents.

Au mois de février 2017, trois agences gouvernementales américaines se pencheront sur ce délicat dossier.

L’agence de la protection de l’environnement, la commission de la protection des consommateurs et le centre de prévention et de contrôle des maladies auront tous leur mot à dire sur la situation.