Oduro aurait pu obtenir plus d'argent ailleurs, mais il reste avec l'Impact

(98,5 Sports) - L'attaquant de l'Impact Dominic Oduro avait une chance unique de profiter du statut de joueur autonome après la saison 2016, mais il a décidé de demeurer avec l'Impact de Montréal.

Il aurait pu obtenir plus d’argent ailleurs ; plusieurs équipes, de la MLS et d’ailleurs, lui ont fait des offres plus qu’alléchantes, mais son désir était de demeurer ici.

« J’ai parlé à Patrice à la fin de la saison et j’ai senti qu’ensemble on pouvait accomplir de belles choses ici, a-t-il raconté aux médias après le premier entraînement de la saison. J’ai souvent changé d’adresse dans ma carrière et je cherchais de la stabilité. J’aime Montréal et j’aime ce club. Heureusement ils voulaient encore de moi pour m’offrir quelque chose de très bien. Je n’allais pas tout chambouler pour quelques milliers de dollars. »

Oduro a signé un nouveau contrat, dont les modalités n’ont pas été dévoilées, de deux saisons avec l’Impact. Lors des deux derniers mois de la saison, Oduro a retrouvé un rôle de partant, évoluant à l’aile droite. Matteo Mancosu, Ignacio Piatti et lui ont fait la pluie et le beau temps ensemble, remplissant le filet à profusion.

« À la fin de la dernière saison, j’ai parlé à Matteo et à Nacho, a-t-il dit. On était tous d’accord pour dire qu’on aimerait vraiment jouer une saison complète ensemble. Et nous nous sommes dit que si c’était le cas, il fallait trouver le moyen pour que l’un de nous trois marque au moins 20 buts. Ce sera donc un objectif pour nous. »

Dominic Oduro a terminé la saison MLS 2016 avec six buts et six passes. La saison dernière, il empochait un salaire de 235 000$.

Jeremy Filosa / 98,5 Sports