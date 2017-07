Omnium des États-Unis: un premier titre pour Park

BEDMINSTER, New Jersey - Sung Hyun Park a remporté l'Omnium féminin des États-Unis, dimanche, pour remporter un premier titre sur le circuit de la LPGA.

La Sud-Coréenne de 23 ans a remis une carte de 67 (moins-5) pour une deuxième journée consécutive et elle a remporté un duel avec la meneuse Shanshan Feng et la joueuse amateure Hye-Jin Choi, au Club de golf Trump National.

Park a réussi un oiselet au 15e trou pour se mêler à l'égalité en tête et elle en a inscrit un autre au 17e pour se donner une avance de deux coups après que Choi eut commis un double boguey au trou précédent. Elle a terminé le tournoi avec un pointage cumulatif de moins-11, deux coups devant Choi.



Le président des États-Unis, Donald Trump, a assisté au plus important tournoi en golf féminin pour une troisième journée consécutive. Quelques manifestations pacifiques ont eu lieu à son arrivée au 15e trou, peu après 15h.



Park a eu besoin d'un coup précis au 18e trou pour conserver son avance et enregistrer une normale. Choi a terminé avec une carte de 71.



Brooke M. Henderson s'est avérée la Canadienne la mieux classée lors de cet événement. Elle a joué 71 et elle a conclu le tournoi à égalité au 13e rang, à moins-3.