«On a démontré notre vrai potentiel» - Bernier

Les commentaires de Patrice Bernier

(98,5 Sports) - Trois semaines après avoir touché le fond à New York (revers de 4-0), l'Impact de Montréal vient d'aligner trois victoires d'affilée. Que s'est-il passé pour que l'équipe se redresse ainsi?

« Quand tu prends une claque dans la face, à la fin, tu ne tends pas l’autre joue, a imagé le capitaine Patrice Bernier.

« Il fallait simplement se réveiller. Réveiller les esprits… Et, tranquillement, match après match, on a démontré notre vrai talent, notre vrai potentiel. On est collectivement ensemble, offensivement et défensivement.

« Ce sont deux blanchissages… C’est quand la dernière fois qu’on a réussi deux matchs de suite à zéro? Mais on n’est pas encore au-dessus de la ligne rouge (la qualification pour les séries). »

« Il y avait beaucoup de mouvement avec leurs attaquants. C'était assez difficile, a assuré Samuel Piette, mais on a bien joué nos cartes. On a joué sur la contre-attaque et on a marqué des buts assez rapidement en première demie. Ça nous a mis en confiance. Après, il fallait seulement défendre et protéger notre but. »

Il s'agissait d'un premier match à Montréal pour Piette.

« J'étais un peu nerveux au début, mais ça s'est bien passé pour moi. C'était un match difficile à jouer parce que nous étions moins en possession du ballon, mais l'important, c'est les trois points. C'est la seule chose que je demandais pour mes débuts à Montréal. La foule m'a réservé un très bel accueil. C'était incroyable. »