«On avait besoin d'un Jonathan Drouin» - Claude Julien

(98,5 Sports) - Même si le repêchage n'est pas la journée des entraîneurs, ces derniers sont toutefois des spectateurs intéressés à la table de leurs équipes : après tout c'est en partie l'avenir de leur formation qui est en jeu.

L’entraîneur des Canadiens, Claude Julien, ne fait pas exception. Il s’est entretenu avec Martin McGuire et Dany Dubé sur le plancher du United Center, à Chicago, avant le début de la première ronde.

Évidemment Julien a d’abord eu à donner ses commentaires sur la transaction qui a amené l’attaquant Jonathan Drouin du Lightning de Tampa Bay à Montréal en retour du premier choix au repêchage 2016 du Tricolore, le défenseur Mikhail Sergachev.

«C’est une bonne acquisition et une bonne transaction de hockey, a affirmé Claude Julien. On vient d’obtenir un bon joueur d’avant dont on avait besoin, un bon marqueur, un bon fabriquant de jeu, un Québécois, un gars de Montréal.»

Julien reconnaît toutefois qu’en Sergachev, l’organisation a dû y mettre le prix. Selon lui le jeune défenseur russe a les atouts pour devenir un des deux premiers défenseurs dans une équipe de la LNH.

«Mais on avait besoin d’un Jonathan Drouin, insiste-t-il. C’est un gars qui peut nous aider immédiatement. On a un joueur qui est très heureux et un entraîneur qui est lui aussi très heureux.»

Même si toutes les pièces ne sont pas encore en place pour la prochaine saison, Claude Julien a déjà une bonne idée de l’utilisation qu’il fera de son jeune attaquant de talent.

«Ce qui est bon avec Jonathan, c’est qu’il peut jouer aux trois positions, à gauche, au centre ou à droite, a-t-il expliqué. Au moment où on se parle on continuer d’améliorer notre équipe. On a une vision. Lorsqu’on aura fini on aura une meilleure idée où on peut mettre Jonathan. Mais c’est certain que c’est un gars qui va jouer sur un des deux premiers trios.»

Claude Julien ne croit pas que les Penguins de Pittsburgh soit le modèle absolu que les équipes doivent copier pour remporter les grands honneurs. Il est bien placé pour en parler, lui qui a mené les Bruins de Boston à la Coupe Stanley en 2011.

«On disait, ils sont gros, ils sont robustes, avec le modèle de la défensive, a-t-il rappelé. Ensuite il y a eu Los Angeles de la même façon. Puis il y a eu Chicago, qui jouait avec de la rapidité, une équipe très offensive. Je ne crois pas qu’il y ait une certaine façon de jouer, mais il y a une certaine façon de bâtir une équipe.»

Pour l’entraîneur, il est essentiel dans le hockey moderne que les équipes aient un bon jeu de transition et un bon gardien, ce que les Canadiens possèdent.

«On n’a pas fini de travailler pour améliorer notre équipe, martèle l’entraîneur des Canadiens. On a eu des meetings pendant quatre joueurs, on a discuté de tous les aspects. On s’est assuré que tout notre groupe soit sur la même page sur ce qu’on veut faire, sur la direction où on veut aller avec l’équipe.»

Julien ne semble pas particulièrement inquiet en ce qui concerne sa brigade défensive, alors qu’Alexei Emelin a été choisi par les Golden Knights de Las Vegas au repêchage de l’expansion tandis que Nathan Beaulieu a été échangé aux Sabres de Buffalo. De plus le vétéran Andrei Markov sera joueur autonome sans compensation le premier juillet.

Le directeur général Marc Bergevin a acquis des Sharks de San Jose, le défenseur David Schlemko.