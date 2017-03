P.K. Subban fond en larmes (vidéos)

(98,5 Sports) - Tel qu'annoncé, l'organisation du Canadien de Montéal a rendu hommage à son ancien défenseur P.K. Subban avant le match face aux Predators de Nashville.

Avant le début de la rencontre, la foule du Centre Bell scandait « P.K.! P.K! P.K! ».

Une vidéo des exploits de l’ex-défenseur du Canadien et de son implication à Montréal a été projetée sur le tableau indicateur alors que les partants des deux équipes étaient sur la patinoire avant l'interprétation des hymnes nationaux.

La vidéo hommage du Canadien:

Bon retour P.K.! / Welcome back P.K.! pic.twitter.com/PFijB3hsGP — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) March 3, 2017

Subban, visiblement émotif, a pleuré à chaudes larmes face à cette déferlante d’amour, tout en saluant les spectateurs avec son bâton ainsi qu’en hochant la tête.

La réaction de P.K. Subban:

What a moment in Montreal as P.K. Subban gets a massive standing ovation from @CanadiensMTL fans. pic.twitter.com/aH4c8G57Fm — Sportsnet (@Sportsnet) March 3, 2017

Subban, qui a été échangé le 29 juin 2016 en retour du défenseur Shea Weber, a été ovationné durant un peu plus d'une minute et demie par la suite. L'épouse du regretté Jean Béliveau, Élise, était parmi ceux qui l'ont chaleureusement salué. Subban lui a d'ailleurs envoyé un baiser.



Les spectateurs avaient scandé «P.K.!» une première fois dès le début de la période d'échauffement, quand les autres joueurs des Predators ont laissé Subban effectuer un premier tour de piste en solitaire.



Subban n'avait toujours pas affronté le Canadien depuis son départ. Il avait raté le rendez-vous du 3 janvier à Nashville en raison d'une blessure au haut du corps.



Les Predators avaient profité de la visite du Canadien pour honorer Weber, qui a porté les couleurs de l'équipe pendant 11 saisons - les six dernières en tant que capitaine de l'équipe.



Mercredi, Subban avait reçu un accueil triomphal à l'Hôpital de Montréal pour enfants, où le gouverneur général du Canada, David Johnston, lui a décerné la croix du service méritoire pour sa contribution extraordinaire à la fondation de l'hôpital.



Il avait ensuite participé à une conférence de presse au Centre Bell. Et s'il avait répété qu'il était important pour les Predators de quitter Montréal avec deux points de plus en banque, Subban avait admis que la rencontre allait avoir une saveur particulière.

(Avec La Presse canadienne)