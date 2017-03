NASHVILLE - Les Predators de Nashville ont fait l'acquisition de l'attaquant Pierre-Alexandre Parenteau, des Devils du New Jersey, en retour d'un choix de sixième ronde.

Les deux équipes ont complété l'échange peu de temps avant la fin de la période des transactions.

Âgé de 33 ans, Parenteau a récolté 295 points en 483 matchs dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago, les Rangers de New York, les Islanders de New York, l'Avalanche du Colorado, les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto et les Devils.

Il a inscrit 27 points en 59 matchs avec les Devils cette saison.