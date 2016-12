Petry devra poursuivre sur sa lancée

(98,5 sports) - Jeff Petry l'admet lui-même, il joue probablement le meilleur hockey de sa carrière et pour le bien des Canadiens, il devra poursuivre sur sa lancée en raison de l'absence prolongée d'Andrei Markov.

«C’est un défi, je devrai jouer de façon intelligente. Je ne vais rien changer. Je vais continuer de jouer à l’intérieur de mes limites, patiner et appuyer l’attaque quand les occasions se présenteront», a admis Petry.

L’année dernière, les Canadiens avaient vaincu le Lightning de Tampa Bay 4-3 en fusillade, avant de perdre 3-1 contre les Panthers de la Floride, le lendemain à l’occasion de leur traditionnel voyage d’après Noël en Floride.

Et Petry reconnaît que les matchs des Canadiens en Floride entre Noël et le jour de l’An représentent une bel et bien une tradition.

«Ce sont des matchs importants, car nous affrontons des équipes de notre division. C’est facile de se motiver et il faudra tout donner pour l’emporter», a-t-il dit.

Pour espérer accumuler des points, l’avantage numérique devra contribuer davantage et Petry jouera un rôle important en l’absence de Markov. Au lieu d’être le tireur, comme il est sur la deuxième unité, il pourrait être appelé à remettre plus souvent à Shea Weber.

«Il n’y a pas de différence pour moi. Si je suis prêt à tirer quand j’ai la rondelle, je tire», a mentionné Petry.

Max Pacioretty n’a aucune crainte que Petry puisse prendre la relève de Markov.

«Jeff a relevé son jeu dernièrement, il a été phénoménal, a vanté le capitaine. Si Jeff continue sur sa lancée quand Andrei reviendra au jeu, notre brigade défensive sera encore plus menaçante. Nous avons de la profondeur cette année et quand nous avons eu des blessés, les autres ont pris la relève.»

Tout comme Petry et Michel Therrien, Pacioretty reconnaît que les deux prochains matchs en Floride représentent beaucoup, car ce sont deux rivaux de la même section.

«On tente de demeurer à la position que nous sommes et on veut s’assurer de jouer de la même manière que nous avons fait dernièrement. On a amassé des points malgré les absents. On a aimé la façon que nous avons joué contre les Blue Jackets à cinq contre cinq. On n’a pas marqué assez de buts, mais nous jouons bien malgré l’absence de plusieurs joueurs et il faut continuer.»

Si Markov s’absentera, Alexei Emelin reviendra au jeu après avoir raté les deux derniers matchs puisqu’il est resté aux côtés de sa femme qui a donné naissance à leur troisième enfant.

«Je suis très content et je tiens à remercier Marc Bergevin et toute la direction de l’équipe pour m’avoir permis d’accompagner ma femme», a déclaré Emelin.