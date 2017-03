Phillip Danault alias «Le Dépanneur»

(98,5 Sports) - Le Québécois Phillip Danault est de retour au centre du premier trio, entre Max Pacioretty et Alex Radulov.

Dans le but de mieux distribuer les forces, de permettre à Alex Galchenyuk de retrouver ses repères - et de relancer son premier trio - Claude Julien a fait appel à Phillip Danault.

Comme l'avait aussi fait son prédécesseur, Michel Therrien, il y a quelques mois.

«Ce n’est pas pour rien qu’on me surnomme "Le Dépanneur", a expliqué celui qui devient de plus en plus un rouage important du Tricolore. Je me suis toujours adapté, peu importe la ligne sur laquelle j'évolue. Ça a toujours été l’une de mes forces. J’ai toujours été bon pour dépanner, apporter de l’intensité. Le premier élément de mon jeu, c’est l’intensité.»

Le patineur de 24 ans a expliqué qu'il avait pour modèle un autre Québécois, l'attaquant Patrice Bergeron des Bruins de Boston.

«J’ai la chance de m’entraîner avec lui l’été, et sur les mises en jeu, c’est certain qu'il est excellent. C’est l’une de mes idoles. C’est un grand joueur, il excelle dans sa zone, en attaque et dans les mises en jeu. Il cherche toujours à s’améliorer. C’est le genre de joueur qui m’inspire.»

S'il y en a un qui connaît bien Patrice Bergeron, c'est Claude Julien. L'entraîneur du Canadien a été aux premières loges pour suivre son évolution au cours des 10 dernières années à Boston.

«C’est un bon exemple pour Phillip, a reconnu Julien. Patrice Bergeron est un grand travaillant. Le fait de s’entraîner avec lui l'été, c’est une bonne façon de devenir meilleur. Phillip veut être bon dans les deux zones, il m’en a souvent parlé. Et de pouvoir compter sur un joueur comme ça, c’est un luxe pour n’importe quel entraîneur.»

Danault a inscrit un but et récolté quatre points à ses cinq derniers matchs. En 73 rencontres cette saison, il a marqué 11 buts et amassé 35 points.