Piatti, le meilleur marqueur de l'Impact en MLS

(98,5 Sports) - « On a joué un gros match. On a marqué le premier but et après on a dominé avec le ballon. C'est bon pour la confiance et tout. »

Toujours modeste, Ignacio Piatti préférait parler de l’apport collectif plutôt que de son record au terme de la victoire de 4-1 de l’Impact de Montréal contre les Timbers de Portland.

Mais l’Argentin était quand même heureux d’être désormais le meilleur marqueur de l’histoire de l’équipe en MLS, un but (35) devant l’Italien Marco DiVaio (34).

« Je suis content. Je dis toujours j’aime la ville et j’aime Montréal. Je travaille tous les jours pour m’améliorer, pour marquer des buts et pour porter l’Impact le plus loin possible. »

« Mardi, j’ai ressenti quelque chose. Je ne me suis pas entraîné mercredi et jeudi. Et vendredi, ça allait un peu mieux. »

« Natcho a les capacités d’offrir, de se créer des chances, a analysé le capitaine Patrice Bernier. Aujourd’hui, il voulait jouer, même s’il avait quelques bobos. Quand il joue comme ça, il est dans le Top-3 dans cette ligue. Quand il a cette motivation, il met les autres équipes en déséquilibre et il leur rend la vie dure. Il faut le garder dans cet état d’âme. »