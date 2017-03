Pospisil laisse filer une balle de match avant de subir l'élimination

INDIAN WELLS, Californie - Quarante-huit heures après avoir renversé avec panache le Britannique Andy Murray, le Canadien Vasek Pospisil a subi l'élimination au troisième tour de l'Omnium BNP Paribas, lundi soir.

Le Serbe Dusan Lajovic, 106e joueur mondial, a surmonté une balle de match au dixième jeu du set décisif pour vaincre Pospisil par un score de 6-7 (4), 6-3, 7-5 après 2 h 28 d'action sous un soleil de plomb.



Au service, Lajovic tirait de l'arrière 4-5 et 30-40 lorsqu'il a sauvé une balle de match grâce à un passing en croisé alors que Pospisil avait fait incursion au filet.

Lajovic a inscrit le seul bris du troisième set au jeu suivant avant de le consolider pour concrétiser sa victoire.



Lors de ce duel mettant aux prises deux joueurs issus des qualifications, Pospisil a remporté la première manche grâce à du jeu solide au service, particulièrement avec sa première balle, avant de connaître une baisse de régime lors des deux sets suivants. Il a terminé le match avec six as mais aussi cinq double fautes.



Malgré tout, Pospisil était en bonne position pour gagner le match lorsqu'il a réalisé le premier bris du match, lors de la deuxième manche, pour se donner une avance de 3-2.

Mais le Canadien de 26 ans s'est montré erratique et a perdu les quatre jeux suivants, dont deux sur son propre service.



Au quatrième tour, Lajovic affrontera l'Espagnol Pablo Carreno Busta, 23e joueur mondial.



Kerber a sué



Plus tôt lundi, l'Allemande Angelique Kerber a eu besoin de trois manches pour éviter l'élimination, mais la Roumaine Simona Halep n'a pas eu autant de veine.



Par une température d'environ 36 degrés Celsius, alors que la normale saisonnière à Indian Wells est de 25 Celsius, Kerber a eu raison de la Française Pauline Parmentier 7-5, 3-6, 7-5 lors d'un duel de troisième tour.



Kerber est assurée de reprendre le premier rang du classement de la WTA la semaine prochaine, devant l'Américaine Serena Williams.

Celle-ci s'est désistée avant le début du tournoi, invoquant une blessure au genou gauche.



Quant à Halep, championne en 2015 et quatrième tête de série, elle a subi un revers en deux manches de 6-3, 6-3 aux mains de la Française Kristina Mladenovic, 28e tête.



L'Américaine Lauren Davis a également accédé au tour suivant avec une convaincante victoire de 6-1, 6-4 contre l'Allemande Julia Goerges, tout comme sa compatriote Venus Williams, qui a éliminé la Tchèque Lucie Safarova 6-4, 6-2.



Chez les hommes, le Japonais de 21 ans Yoshihito Nishioka, 70e joueur mondial, a causé une vive surprise en éliminant le Tchèque Tomas Berdych, 13e tête de série, 1-6, 7-6 (5), 6-4.



La journée a été plus facile pour le Suisse Stanislas Wawrinka, classé 3e, et pour l'Autrichien Dominic Thiem, 8e tête de série, qui l'ont emporté en deux manches pour obtenir leur billet pour le quatrième tour.