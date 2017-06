«Pour obtenir Sergachev, le prix à payer était Drouin» - Brisebois

(98,5 sports) - L'adjoint au directeur général du Lightning de Tampa Bay, Julien Brisebois, y est allé d'une vérité de La Palice pour expliquer l'échange qui a amené Jonathan Drouin chez les Canadiens de Montréal.

«Pour acquérir un bon joueur, il faut donner un bon joueur, a déclaré Brisebois à Martin McGuire et à Dany Dubé. Et pour obtenir Mikhail Sergachev, le prix à payer était Jonathan.»

Brisebois y est allé d’une autre palissade en mentionnant que Sergachev était un joueur prisé par tous les clubs incluant le Lightning à son année de repêchage.

«Sergachev comble un besoin. Nous avons de la profondeur en attaque, mais c’est plus mince à la défense. Il est le genre de gars qui peut avoir un impact dans notre équipe», a déclaré Brisebois.

À savoir si le jeune défenseur pourra se dénicher un poste régulier dès la saison prochaine, l’adjoint de Steve Yzerman n’a pas voulu précipiter les choses.

«C’est possible qu’il fasse partie de notre groupe de six défenseurs, mais s’il ne mérite pas un poste, ce ne sera pas plus grave que cela. Il a un potentiel très intéressant, a-t-il expliqué. C’est toujours difficile pour un gars de 19 ans d’accéder à la LNH, surtout pour un défenseur.»

Brisebois ne s’est pas caché pour dire que ce fut une décision difficile de laisser filer Drouin.

«On cherchait un jeune défenseur. Sergachev répondait à nos critères et le prix à payer c’était Jonathan», a mentionné Brisebois.

Ce dernier a réfuté le fait qu’il y avait un différend entre Drouin et l’organisation du Lightning.

«Aucunement, Steve en a parlé au moment de l’échange. Il n’y avait aucune friction entre nous et Jonathan. Il a été très bon pour nous la saison passée et dans les séries éliminatoires. On aurait aimé le garder, il est un joueur spectaculaire.»