Prolongation de contrat d'un an pour Tortorella

COLUMBUS, Ohio - John Tortorella des Blue Jackets de Columbus a obtenu une prolongation de contrat d'un an à l'issue d'une saison où il a été désigné l'entraîneur par excellence.

Le directeur général Jarmo Kekalainen en a fait l'annonce, lundi.

Tortorella allait entreprendre la dernière année d'une entente de cinq ans d'une valeur de 10 millions $ US qu'il avait signée avec les Canucks de Vancouver en 2013.



Depuis qu'il s'est joint aux Blue Jackets, le 21 octobre 2015, Tortorella a guidé l'équipe à un palmarès de 84-57-16 et à un pourcentage de victoires de 58,6.



Les Blue Jackets ont compilé un dossier de 50-24-8 et totalisé 108 points l'année dernière, bon pour le quatrième rang dans la LNH. C'est un redressement de 32 points par rapport à 2015-16.