Proposition de 107 pages des Raiders pour déménager à Las Vegas

LAS VEGAS ? Dans le dossier d'un nouveau stade couvert de 1,9 milliard $ à Las Vegas, les Raiders d'Oakland proposent un bail en vertu duquel ils paieraient un dollar par année comme loyer.

Le Las Vegas Review-Journal rapporte que le vice-président exécutif des Raiders, Dan Ventrelle, y voit un point de départ des négociations. Les documents ont été déposés jeudi.



La proposition de 107 pages couvre l'utilisation du stade, les loges, les comptoirs alimentaires, les produits dérivés et le stationnement. On y aborde aussi les droits sur le nom du stade, la publicité et les droits de diffusion.



On ne sait pas encore où exactement serait bâti le stade de 65 000 places, qui appartiendrait au groupe appelé Las Vegas Stadium Authority (LVSA).



Une taxe hôtelière à Las Vegas amènerait 750 M $ et les Raiders 500 M $, ave 650 M $ venant de la famille de Sheldon Adelson, un magnat des casinos.



Si les trois quarts des propriétaires de la NFL approuvaient le déménagement, la LVSA aurait comme but de compléter le stade à temps pour la saison 2020.



Un vote est prévu entre le 26 et le 28 mars, lors de réunions à Phoenix.



Les Raiders ont payé 3,5 M $ en loyer pour jouer au Coliseum du comté Oakland-Alameda en 2016, après une facture de 925 000 $ l'année précédente. Le club a l'option d'y rester en 2017 et 2018.