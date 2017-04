«Quand je rentre dans le match, c'est pour marquer» - Jackson-Hamel

MONTRÉAL - Moins de 24 heures après que Tomas Plekanec et Alexander Radulov aient joué les héros pour le Canadien, Anthony Jackson-Hamel a permis aux formations sportive montréalaises de continuer de célébrer en marquant le but gagnant en fin de match pour l'Impact.

Une déviation habile de Jackson-Hamel durant la troisième minute des arrêts de jeu a permis à l'Impact de remporter sa première victoire de la saison.



« Montréal aura vécu de grandes émotions ce week-end avec le hockey et maintenant le soccer, a déclaré le capitaine Patrice Bernier. C'était important d'aller chercher notre première victoire et nous pouvons maintenant nous préparer pour le prochain match avec les épaules plus légères. »



« C'est difficile de gagner dans cette ligue, a rappelé l'entraîneur Mauro Biello. Nous avons toujours été dans le coup jusqu'à la fin et le match s'est encore joué à la toute fin.



« Vous travaillez pour gagner des matchs et ça prend de bonnes performances pour justifier le travail. À domicile, nous voulons les trois points. Le fait d'avoir gagné aujourd'hui va donner de la confiance aux joueurs et leur remonter le moral. »



Arrivé sur le tard, Jackson-Hamel a tranché en faveur des siens.



« Avec un joueur en moins de l'autre côté, on essayait de pousser, a expliqué Jackson-Hamel, qui a fait son entrée à la 83e minute. Il s'agissait pour lui d'un deuxième but en MLS. Quand je rentre dans le match, c'est pour marquer et j'ai fait ce que j'avais à faire. »



Le gardien d'Atlanta Alec Kann a été pris à contre-pied sur la manoeuvre de Jackson-Hamel, qui n'était pas sans rappeler les gestes spectaculaires de l'ancien attaquant de l'Impact Didier Drogba.



« Didier a toujours été un modèle pour moi et ça fait du bien de reproduire ses gestes», a affirmé Jackson-Hamel, sourire aux lèvres.



« Les décisions de l'arbitre vont parfois en notre faveur et parfois contre nous, a relativisé Ignacio Piatti, qui était de retour au jeu après avoir raté deux rencontres en raison d'une blessure à la hanche. En deuxième demie, ils ont mis les 10 gars derrière et c'était difficile de rentrer pour créer des chances. Mais à la fin, nous avons réussi à gagner. »