Quart de finale en Coupe Davis: Chardy et les Français victorieux 4-1

David Vincent / The Associated Press

ROUEN, France - Jérémy Chardy a battu Kyle Edmund 6-4 et 6-4 pour concrétiser un gain de 4-1 de la France contre les Britanniques, en quart de finale de la Coupe Davis.

Chardy a réussi trois bris et sept as après que Dan Evans ait signé la seule victoire du Royaume-Uni, 6-1 et 6-2 contre Julien Benneteau.



À l'horizon se profile la Serbie dans l'Hexagone, du 15 au 17 septembre.



Ces deux pays n'ont pas croisé le fer depuis la finale de 2010, gagnée 3-2 par les Serbes, chez eux.



Le Royaume-Uni se débrouillait sans le triple vainqueur en Grand chelem Andy Murray, qui est blessé au coude.