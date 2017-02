Que faisait Jim Popp au match des Maple Leafs?

(98,5 Sports) - Le mois dernier, des rumeurs circulaient à l'effet que l'ancien directeur général des Alouettes, Jim Popp intéressait les Argonauts de Toronto. Ces derniers venaient de congédier leur D.G., Jim Barker, et la question méritait d'être soulevée.

Mardi soir, Popp, qui habite la Caroline, a été aperçu au Centre Air Canada, assistant au match de hockey entre les Maple Leafs et les Jets de Winnipeg.

Selon Dave Naylor de TSN, Popp a bel et bien rencontré les propriétaires des Argonauts, mardi.

Ex-Mtl Alouettes GM Jim Popp seen at Jets-Leafs game with MLSE chairman/Argo co-owner Larry Tanenbaum.#argos pic.twitter.com/mjEroyw7Yx