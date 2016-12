Équipe Canada junior l'emporte encore une fois par jeu blanc

OTTAWA - Le Canada ne s'enfle pas trop la tête malgré deux victoires consécutives par blanchissage lors des matchs préparatoires en prévision du Championnat du monde de hockey junior.

Anthony Cirelli a inscrit deux buts, Tyson Jost a ajouté un but et une aide et le Canada a facilement disposé de la République tchèque par la marque de 5-0, mercredi, à Ottawa.

Les représentants de l'unifolié avaient également blanchi les Tchèques, au compte de 8-0, la semaine dernière, à Boisbriand.

«Je suis très heureux de la façon dont nous jouons, mais je crois que nous sommes excités parce que le 26 décembre approche, a mentionné Jost, à propos du premier match des Canadiens dans ce tournoi, contre la Russie. C'est difficile de ne pas l'être parce que c'est un rêve que nous voulons réaliser depuis longtemps. Toutes les équipes sont bonnes alors nous devons offrir notre meilleur hockey chaque soir.»

Dylan Strome et Julien Gauthier ont aussi touché la cible pour le Canada, qui a eu l'avantage 36-20 au chapitre des tirs au but. Connor Ingram a été parfait devant le filet canadien.

Cirelli a marqué son deuxième but du match en échappée à 14:09 du dernier tiers, ajoutant un point d'exclamation à la performance éclatante des Canadiens.

Le Canada avait aussi blanchi la Finlande 5-0 à son premier match préparatoire, lundi, à Montréal.

«Je ne crois pas que nous avons pris ces équipes à la légère, a affirmé Jost. Ce sont de bonnes formations et elles sont composées de leurs meilleurs joueurs.»

Les Canadiens ont rapidement pris le contrôle du match, se forgeant une avance de 3-0 au premier vingt.

Cirelli a ouvert la marque après seulement 2:13 de jeu, déviant une passe de Blake Speers derrière le gardien tchèque Daniel Vladar.

Le Canada a creusé l'écart quand Jost a fait mouche à 10:59, seulement neuf secondes après le début du premier avantage numérique du Canada.

Jost a complété une mise en scène parfaite, quand Nicolas Roy l'a rejoint du revers à l'aveuglette en pivotant.

Strome a couronné l'assaut canadien à 16:52, quand il a battu Vladar d'un lancer parfait à partir du cercle des mises en jeu.

Gauthier a ajouté un deuxième but en avantage numérique à l'aide d'un lancer sur réception.

Les Canadiens ont commis quelques revirements en deuxième période et Radek Koblizek a pu s'échapper.

Ingram a toutefois fermé les jambières à temps pour préserver l'avance canadienne. Il a ensuite frustré Lukas Andel, lui aussi en échappée.

«Quand tu affrontes le Canada, tu te mesures aux meilleurs joueurs de ce groupe d'âge. Je crois que nous avons fait du bon travail, a analysé le défenseur tchèque Petr Kalina. Nous avons appris de notre revers de 8-0 et nous avons eu quelques bonnes chances de marquer. Nous devons améliorer notre défense et nous devons avoir une certaine structure pour obtenir du succès.»

Le Canada complétera son calendrier préparatoire vendredi quand il affrontera la Suisse, à Toronto. Il amorcera son tournoi le 26 décembre avec un duel contre la Russie.