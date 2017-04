(98,5 Sports) - Jean-Gabriel Pageau a marqué à une minute de la fin permettant aux Sénateurs d'égaliser et de forcer une période de prolongation. Il a, par le fait même, réalisé un tour du chapeau sous une ovation de la foule au Centre Canadian Tire d'Ottawa.

Il s'agit du deuxième match de la série opposant les Rangers de New York aux Sénateurs d'Ottawa qui mènent la série 1-0.

Pageau's 3rd goal of the game and we're off to overtime next. #ALLIN pic.twitter.com/Zu969BtXzG