Red Sox: saison terminée pour Steven Wright

BOSTON - Le droitier Steven Wright des Red Sox de Boston va rater le reste de la saison, ayant besoin d'une opération au genou gauche.

On va lui retirer du cartilage lundi, à New York.



Les Red Sox avaient inscrit le nom de Wright sur la liste des blessés mardi, résultat d'une élongation au genou gauche.



Le gérant John Farrell a dit qu'il n'y a pas une chose précise qui a mené à la blessure.



Wright a montré une fiche de 1-3 et une moyenne de 8,25. L'an dernier, l'artiste de la balle papillon a connu une campagne de 13-6 avec une moyenne de 3,33.