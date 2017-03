Redoutés et redoutables ! (vidéos)

(98,5 Sports) - La troupe de Joël Quenneville, de passage ce soir au Centre Bell, continue bon an mal an d'être un rival redouté et redoutable.

L’affrontement est présenté sur les stations Cogeco Media dès 19h, avec l’émission d’avant-match.

Les Hawks (43-20-5) n’ont pas subi la défaite en février et avaient poursuivi sur leur lancée lors de leurs trois premiers duels en mars. Leur séquence de 12 gains en 13 matchs n’a subi qu’un soubresaut la semaine dernière avec des revers successifs face aux Ducks et aux Red Wings. Leur victoire, dimanche, leur 43e du calendrier, face à une puissance du circuit, le Wild, a toutefois remis les pendules à l’heure.

Un seul point derrière le Wild, les Hawks reluquent le premier rang de l’Association Ouest.

La dernière victoire du Canadien contre la formation de l’Illinois remonte à janvier 2014.

Le Tricolore et Carey Price avaient offert une performance impeccable en défense et Andrei Markov avait scellé l’issue du match en prolongation. Comme quoi le temps passe, on voit patiner Brian Gionta et Daniel Brière dans les faits saillants.

Le match de janvier 2014 avait été le théâtre d'un rare combat impliquant Brendan Gallagher. Son adversaire d'un soir avait été Kris Versteeg.