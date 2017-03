Rentrée réussie pour Milos Raonic

MIAMI - Après un mois d'absence, Milos Raonic a réussi son entrée en scène à l'Omnium de Miami en disposant du Serbe Viktor Troicki 6-3, 7-5 au deuxième tour, vendredi.

Raonic, troisième tête de série, a mis une heure et 19 minutes pour venir à bout de son adversaire, 38e au monde. L'Ontarien, originaire de Thornhill, avait obtenu un laissez-passer au premier tour en vertu de son classement.



Il a laissé très peu de chances au Serbe. Raonic a réussi 58 pour cent de ses premières balles de service et n'a concédé que deux balles de bris, dont une seule fut convertie. Le Canadien s'est révélé plus opportuniste en attaque, avec trois balles de bris en six occasions — dont deux converties au deuxième set.



Le représentant de l'unifolié, qui avait atteint les quarts de finale à Miami en 2016, affrontera le vainqueur du duel entre l'Allemand Mischa Zverev et l'Américain Jared Donaldson au troisième tour.



Raonic s'était retiré des tournois d'Acapulco et d'Indian Wells en raison d'une blessure à une cuisse après s'être incliné en finale du tournoi de Delray Beach, en Floride, le mois dernier.



Le Japonais Kei Nishikori, deuxième tête d'affiche, a prévalu 6-4 et 6-3 devant le Sud-Africain Kevin Anderson.



Nishikori a remporté 86 pour cent des points disputés sur ses premières balles, faisant fi des huit as obtenus par son rival. Il a converti trois chances de bris sur six et n'a pas fourni une seule occasion du genre à Anderson.



Rafael Nadal a quant à lui vaincu Dudi Sela 6-3, 6-4 sans perdre une partie au service.



Nadal participe à ce tournoi pour une 13e fois en carrière, mais il ne l'a jamais remporté. Il a été finaliste en 2005, 2008, 2010 et 2014.



L'Espagnol a de meilleures chances de triompher, car Novak Djokovic et Andy Murray sont tous les deux absents en raison d'une blessure à un coude.



D'autre part, la septième tête de série, Marin Cilic, a baissé pavillon 6-4, 2-6, 6-3 contre le Français Jérémy Chardy.



Élimination surprise de Vesnina



Chez les dames, Elena Vesnina a rapidement été évincée du tournoi, cinq jours seulement après avoir décroché le titre le plus important de sa carrière.



Vesnina, classée 13e, s'est inclinée d'entrée de jeu 3-6, 6-4, 7-5 vendredi devant l'invitée Ajla Tomljanovic. Vesnina avait battu Svetlana Kuznetsova en finale du tournoi d'Indian Wells la semaine dernière.



Dans un match qui s'est étalé sur deux jours en raison de la pluie, la sixième tête de série Garbine Muguruza est venue de l'arrière pour défaire Christina McHale 0-6, 7-6 (6), 6-4. De son côté, la troisième tête de série Simona Halep a pris la mesure de la Japonaise Naomi Osaka 6-4, 2-6, 6-3.