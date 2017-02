Retour possible de Gallagher face aux Bruins

(98,5 Sports) - Les Canadiens de Montréal bénéficieront des services de son coriace attaquant Brendan Gallagher, qui devrait selon toute vraisemblance effectuer un retour au jeu ce soir, lors du match qui opposera son équipe aux Bruins à Boston.

La rencontre sera présentée à compter de 19 h sur le réseau Cogeco Média incluant l’émission d’avant-match avec Martin Mcguire et Dany Dubé.

À la suite de sa défaite de 4-2 face aux Blues de St. Louis, hier, la direction du Tricolore (31-18-8) a indiqué que Gallagher allait accompagner ses coéquipiers dans la ville américaine. Il faut mentionner que le jeune attaquant Daniel Carr a été renvoyé aux IceCaps de St. John's. Une information supplémentaire qui laisse supposer que Gallagher reviendra au jeu contre les Bruins.

Celui-ci n'a pas joué depuis le match du 4 janvier, contre les Stars de Dallas durant lequel il s’est fracturé une main. En 39 rencontres cette saison, l'ailier droit a amassé 18 points, dont six buts.

Advenant le fait que Gallagher sauterait sur la patinoire du TD Garden ce soir, la formation montréalaise serait donc complète pour une première fois depuis décembre.

Gallagher pourrait servir de bougie d’allumage à une équipe qui semble un tantinet sur le pilote automatique. À vrai dire, les hommes de Michel Therrien manquent visiblement de conviction depuis quelque temps.

Le temps d'un match au moins, le retour de Gallagher pourrait en effet provoquer une étincelle dans l'équipe, comme il l'avait fait le 1er janvier 2016 après une absence de six semaines. Dans un gain de 5-1 face aux Bruins lors de la Classique hivernale, à Foxborough, Gallagher avait inscrit un but et ajouté une mention d'aide.

Surtout, il pourrait se servir de cette rencontre pour redonner du lustre à une saison en deçà des attentes, après une récolte de 19 buts et 40 points en 53 matchs l'an dernier. Après avoir amassé quatre buts et cinq aides lors des dix premiers matchs du Canadien, Gallagher a été limité à deux buts et neuf points, avec un ratio défensif de moins-6, lors des 29 rencontres qui ont suivi.

Rien n'est encore défini, mais il faut prévoir que Gallagher évoluera sur le flanc droit aux côtés d'Alex Galchenyuk. Paul Byron ou Artturi Lehkonen devrait compléter ce trio.



Gallagher ne sera pas le seul joueur du Canadien à vouloir aller en pause sur une note positive. Mis à part le trio que forment Max Pacioretty, Phillip Danault et Alexander Radulov, le Tricolore n'a rien obtenu de ses autres attaquants lors des cinq derniers matchs, à l'exception de mentions d'aide de Michael McCarron et Carr jeudi soir dernier en Arizona.

Therrien tiendra un point de presse aujourd'hui à 16h30. Il va notamment confirmer si Gallagher fera bel et bien partie de la rencontre.

Price

C’est Carey Price qui sera devant le filet des siens. Le gardien du Tricolore connaît une période difficile. Price, vainqueur à ses quatre dernières sorties au TD Garden, a connu des hauts et des bas depuis sa première défaite de la saison, le 15 novembre contre les Panthers de la Floride. Parmi les 40 gardiens ayant participé à au moins 15 matchs depuis cette date, Price se classe 26e avec une moyenne de buts alloués de 2,75, et 33e avec un taux d'efficacité de ,905.



Même s'il est sorti victorieux du match de jeudi, Price a montré des signes de fatigue mentale, qui pourraient s'expliquer par un calendrier chargé après sa participation à la Coupe du monde de hockey, en septembre.

Présentement, il est au 15e rang des gardiens de la Ligue nationale de hockey au sujet de son taux d’efficacité (,918) et de sa moyenne de buts alloués (2,42). Quant à ses 24 victoires, elles le placent au 9e rang. Tout le monde sait que Price peut faire beaucoup mieux.

Bref, beau défi pour le gardien étoile qui connaît passablement de succès à Boston depuis le début de sa carrière, comme en fait foi sa fiche de 11 victoires, 5 revers et une défaite en prolongation. Price a gagné ses quatre dernières parties au TD Garden.

Ce dernier fera face au gardien numéro un des Bruins Tuukka Rask. Il a 26 victoires à son actif, un taux d’efficacité de ,910 et une moyenne de buts alloués de 2,32. Lui aussi a déjà connu de moments plus glorieux. Il faut dire que les Bruins ont une saison en dents de scie. Récemment, la direction de l’équipe a congédié l’entraîneur-chef Claude Julien.

Du moins, les Bruins (28-23-6) ont remporté leurs deux derniers matchs.

(Avec La Presse canadienne)