Rick Tocchet à la barre des Coyotes

(98,5 Sports) - Rick Tocchet est le nouvel entraîneur-chef des Coyotes de l'Arizona.

Tocchet a conclu une entente de plusieurs saisons les Coyotes, a fait savoir par voie de communiqué le directeur général de l'équipe, John Chayka. Tocchet devient ainsi le 18e entraîneur-chef de l'histoire de la concession.



L'ex-joueur âgé de 53 ans s'est joint aux Coyotes après avoir passé trois saisons à titre d'entraîneur adjoint avec les Penguins de Pittsburgh.



Originaire de Scarborough, en Ontario, a commencé sa carrière d'entraîneur dans la LNH à titre d'adjoint chez l'Avalanche du Colorado, entre 2002 et 2004. Il a ensuite passé une saison à titre d'adjoint chez les Coyotes, en 2005-06, avant d'accepter le même rôle chez le Lightning de Tampa Bay en 2008.

Il avait été nommé entraîneur-chef par intérim du Lightning le 14 novembre, puis, on lui a retiré l'étiquette intérimaire à l'issue de la saison 2008-09. Tocchet a dirigé le Lightning pendant deux saisons, soit de 2008 à 2010.



En tant que joueur, Tocchet a inscrit 440 buts et récolté 512 mentions d'aide - en plus d'écoper 2972 minutes de pénalité - en 1144 matchs en carrière dans la LNH avec les Flyers de Philadelphie, les Penguins, les Coyotes, les Kings de Los Angeles, les Bruins de Boston et les Capitals de Washington.

Recchi avec les Penguins



Afin de compenser la perte de Tocchet, les Penguins ont annoncé l'embauche de Mark Recchi à titre d'entraîneur adjoint à Mike Sullivan. Le vice-président exécutif et directeur général des Penguins, Jim Rutherford, a confirmé l'information par voie de communiqué.



Recchi, qui est âgé de 49 ans, aura les mêmes tâches que Tocchet, c'est-à-dire s'occuper des attaquants de l'équipe et peaufiner l'avantage numérique avec Sullivan. Recchi rejoint ainsi derrière le banc des doubles champions en titre de la Coupe Stanley l'entraîneur Jacques Martin, entre autres.



Recchi a joué au cours de sa carrière de joueur pour les Penguins, les Flyers, le Canadien, les Hurricanes de la Caroline, les Thrashers d'Atlanta, le Lightning et les Bruins.

(Avec Associated Press, La Presse canadienne)