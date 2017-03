Ristolainen devra s'expliquer pour son geste (vidéo)

(98,5 Sports) - Le défenseur Rasmus Ristolainen des Sabres de Buffalo devra s'expliquer pour son geste à l'endroit de l'attaquant Jake Guentzel des Penguins de Pittsburgh, mardi soir.

C'est ce qu'a fait savoir le Département de la sécurité des joueurs de la LNH, précisant que cette discussion aura lieu jeudi après-midi.

Buffalo’s Rasmus Ristolainen will have a hearing tomorrow afternoon for interference on Pittsburgh’s Jake Guentzel.

Ristolainen a sévèrement mis en échec son rival, qui n'était pas en possession de la rondelle et qui était dans une position assez vulnérable. Le joueur de 22 ans a quitté le match et son entraîneur, Mike Sullivan, a confirmé qu'il souffrait d'une commotion.

Ce n'est pas la première fois que le pauvre Guentzel est victime d'un coup douteux. Le 25 février dernier, il avait été solidement plaqué par le défenseur Brandon Manning, des Flyers de Philadelphie.

Watch as Brandon Manning catches Jake Guentzel with what appears to be a massive hit to the head. No penalty was called on the play. pic.twitter.com/nyODh0A3lR