Rutley et Johnson de retour avec les Alouettes

MONTRÉAL - Le demi Brandon Rutley a paraphé une nouvelle entente de deux saisons avec les Alouettes de Montréal, tandis que le demi défensif Jovon Johnson a signé un contrat d'une saison avec l'équipe.

Rutley, qui a remplacé le demi partant Tyrell Sutton après que ce dernier se soit blessé la saison dernière, a connu la meilleure saison de sa carrière dans le circuit canadien en 2016 avec une production de 800 verges combinées en 12 sorties, dont 11 comme partant. Il a effectué 113 courses pour 495 verges de gains et quatre touchés, en plus de capter 35 passes pour 305 verges de gains et deux majeurs.



Pour sa part, Johnson est de retour dans l'uniforme des Alouettes pour une deuxième saison, sa 11e dans la LCF. Le vétéran de 34 ans a effectué 59 plaqués défensifs, six sacs du quart ainsi que ses trois interceptions, en plus de rabattre huit passes au sol.



Johnson a également porté les couleurs des Roughriders de la Saskatchewan, des Blue Bombers de Winnipeg et du Rouge et Noir d'Ottawa durant sa carrière de 10 saisons dans la LCF. Il a été nommé à deux reprises sur l'équipe d'étoiles de la LCF (2009 et 2011), ainsi qu'à cinq occasions sur l'équipe d'étoiles de la division Est (2009, 2010, 2011, 2012 et 2015).



« Le nouveau contrat de Brandon nous permet de garder un porteur de ballon élite dans nos rangs, a commenté le directeur général des Alouettes Kavis Reed. Il se veut une double menace sur le terrain en plus d'être un individu très apprécié de tous les membres de l'équipe, tout comme Jovon, qui continue de performer à un haut niveau, en plus d'être un mentor pour nos jeunes joueurs. »