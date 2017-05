Sébastien Bourdais frôle la mort à Indianapolis (vidéo...

(98,5 Sports) - Le pilote Sébastien Bourdais l'a échappé belle, samedi, lors des qualifications en vue des 500 milles d'Indianapolis.

Bourdais a perdu le contrôle de sa monoplace à la sortie du deuxième virage du circuit ovale. Le Français a tenté de redresser sa trajectoire, mais il a finalement percuté le muret de protection à plus de 320 kilomètresà l'heure.

Le bolide du pilote a fait un tonneau et il a pris feu. Conscient au terme de ce spectaculaire accident, Bourdais, 38 ans, a été transporté à l'hôpital.

Quelques heures plus tard, on a annoncé que Bourdais souffrait de multiples fractures du bassin et d’une fracture de la hanche droite.

Par ailleurs, Ed Carpenter a été le plus rapide de la séance de qualifications de samedi en maintenant une moyenne de 230,468 milles par heure lors de ses quatre tours.

Il a devancé Takuma Sato et Scott Dixon, le gagnant de cette course en 2008. Sato s'est positionné au deuxième rang avec une moyenne de 230,382 milles à l'heure. Dixon a affiché une moyenne de 230,333 milles à l'heure et il a abouti au troisième rang.



Tous les temps seront effacés en vue de la prochaine séance de qualifications impliquant les neuf meilleures voitures, dimanche.

(Avec Associated Press)