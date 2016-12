La légende du tennis féminin Serena Williams va se marier.

Williams est fiancée à Alexis Ohanian, cofondateur du site communautaire de partage Reddit.



La joueuse de tennis âgée de 35 ans a annoncé la nouvelle jeudi, en publiant un poème sur Reddit. L'agente de Williams, Jill Smoller, a confirmé la nouvelle dans un courriel envoyé à l'Associated Press.



Ohanian a écrit sur sa page Facebook: «Elle a dit oui».



Williams et Ohanian, 33 ans, sont en couple depuis plus d'un an. Aucune date de mariage n'a été annoncée.



Williams a remporté Wimbledon pour une septième fois en juillet, égalant le record de l'ère moderne de Steffi Graf avec 22 titres majeurs en carrière. En septembre, elle a devancé Roger Federer pour le plus de victoires en tournois majeurs, remportant un 308e match pendant les Internationaux des États-Unis.