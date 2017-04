«Ses coéquipiers voient tous les sacrifices qu'il (Plekanec) fait » - Claude Julien (vidéo)

(98,5 Sports) L'entraîneur des Canadiens de Montréal Claude Julien était disert après la victoire de son équipe en prolongation.

Julien a encensé l’effort de ses joueurs qui sont restés dans le match et n’ont jamais cessé de croire qu’ils pouvaient non seulement combler le déficit d’un but en fin de troisième période, mais aller chercher la victoire.

«Il n’était pas question se décourager, a-t-il expliqué. Il fallait continuer à encourager les joueurs à continuer d’aller au filet, à tirer au but. C’est ce que les joueurs comme les entraîneurs doivent faire dans cette situation. Il fallait continuer à espérer réussir à marquer parce qu’il était clair pour moi qu’on le méritait.»

Si Alex Radulov a donné la victoire aux Canadiens, les deux punitions qu’il a reçues étaient par manque de discipline auraient pu avoir des conséquences fâcheuses.

«C’est le genre de pénalité que tu dois éviter, a confirmé Julien. Mais il l’a réalisé en jouant tout un match; trois points, dont le but gagnant. Lorsqu’un joueur se reprend de cette manière ça démontre son caractère, son désir de gagner.»

Julien était particulièrement heureux pour Tomas Plekanec, qui n’est pas toujours apprécié à sa juste valeur par les amateurs et les commentateurs.

«Ses coéquipiers voient tous les sacrifices qu’il fait en jouant contre les meilleurs trios du circuit, dans la plupart de ses présences sur la patinoire, a-t-il. Ce n’est pas le travail le plus agréable, mais il en retire beaucoup de fierté. Qu’il soit récompensé comme ça pour ses efforts fait plaisir à tout le monde dans l’équipe. Il le mérite.»

Certains auront d’ailleurs peut-être été surpris de voir Plekanec sur la patinoire dans les dernières secondes de la troisième période, sur ce qui était peut-être la dernière mise au jeu, mais pour Claude Julien cela allait de soi.

«Parce qu’on voulait gagner la mise au jeu, avoir la rondelle en partant, a-t-il expliqué. Ce n’est pas la seule raison, car il avait un bon match. Il a vécu de genre de situation. Il peut jouer en avantage comme en désavantage numérique, on l’utilise beaucoup pour son habileté sur les mises au jeu.»

Le capitaine Max Pacioretty a déclaré dans le vestiaire après rencontre que l’équipe avait beaucoup appris sur elle-même dans ce match.

«Je crois que c’est beaucoup au sujet du caractère de l’équipe a commenté, Julien. On n’a pas paniqué, on a maintenu notre rythme. On s’est amené en prolongation en voulant y aller à fond et c’est ce qu’on a fait. Parfois lorsqu’on rencontre de l’adversité et qu’on fait bien les choses de bonnes choses peuvent arriver.»

L’attaquant Alex Galchenyuk, qui jouait sur le 4e trio a eu une promotion au cours du match, lorsqu’il a été envoyé dans la mêlée avec Andrew Shaw et Artturi Lehkonen.

«Je voyais qu’il avait du ressort ce soir, a expliqué Claude Julien. C’est le travail de l’entraîneur de faire des ajustements. Alex avait un bon match; non seulement je l’ai fait monter de trio, mais je l’ai aussi retourné au centre. Tu dois récompenser le joueur qui a bon match. Il faut le mettre dans la meilleure situation possible.»

Le but égalisateur de Tomas Plekanec