Si Bouchard retourne à Québec, c'est qu'elle a envie de jouer du bon tennis, selon Hérisset

QUÉBEC - La Montréalaise Eugenie Bouchard sera l'une des participantes à la 25e édition de la Coupe Banque Nationale qui se tiendra du 9 au 17 septembre au PEPS de l'Université Laval à Québec et le directeur de la coupe Banque Nationale, Jacques Hérisset, en est bien content après les incidents de l'année dernière.

«Je pense que les gens oublient, a déclaré Hérisset. Le tennis étant un jeu, c’est un sport qui est très formateur, c’est la suite qui est important.»

Selon Hérisset, Bouchard va certainement apprendre de son comportement de l’année dernière à Québec.

«Pour qu’elle revienne à Québec, c’est qu’elle a envie de jouer du bon tennis», a-t-il dit.

Bouchard tentera de devenir la première Canadienne à rafler le titre dans la Vieille capitale.

En 2014, elle avait atteint le carré d'as, son meilleur résultat en quatre participations. L'athlète de 23 ans détient un titre de la WTA, remporté à Nuremberg en 2014. De plus, elle compte cinq finales, dont deux l'an dernier.

«Je suis heureuse de retourner à Québec pour la Coupe Banque Nationale, surtout que ce sera ma seule occasion de jouer au Québec en 2017. J'adore évoluer devant mes partisans, car ils m'offrent toujours beaucoup de soutien. Cette année, j'espère aller jusqu'au bout afin de leur donner de bonnes raisons de se réjouir.»



Dans un communiqué de presse, Tennis Canada a aussi annoncé la participation de sa compatriote Françoise Abanda et de deux anciennes championnes du tournoi, soit la Tchèque Lucie Safarova (2013) et la Française Océane Dodin (2016).



L'an dernier, Dodin avait réussi à charmer le public québécois grâce à ses prestations et à sa personnalité.

Âgée de 20 ans, elle est l'une des étoiles montantes de la WTA et a effectué une belle ascension au classement depuis l'an dernier, passant du 132e rang au moment de se présenter à Québec à son 55e échelon d'aujourd'hui.

Pour sa part, Safarova, finaliste à Roland-Garros en 2015, en sera à sa cinquième participation à la Coupe Banque Nationale, mais à sa première depuis son sacre de 2013.



Quant à Abanda, qui n'est âgée que de 20 ans, elle vient de connaître les meilleurs moments de sa jeune carrière en se qualifiant pour le tableau principal, puis en atteignant le deuxième tour à Roland-Garros et à Wimbledon.



D'autres Canadiennes se joindront à cette liste à la suite de l'annonce des laissez-passer dans quelques semaines, ont précisé les responsables de Tennis Canada.



La favorite du tournoi devrait être la Hongroise Timea Babos. Présentement classée au 42e échelon, elle détient trois titres chez les professionnelles, dont le plus important remporté cette année à Budapest.



Le tableau de 32 joueuses sera complété par des qualifiées, des laissez-passer et des exemptions décernées par la WTA. Ces noms seront dévoilés à une date ultérieure.



Pour ce qui est des matchs de qualifications, ils seront présentés tout à fait gratuitement dans le cadre du premier week-end.