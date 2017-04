Si certaines l'accusent, Sharapova continue de gagner (vidéo)

STUTTGART, Allemagne - Maria Sharapova a atteint les demi-finales du Grand Prix de tennis Porsche en disposant de l'Estonienne Anett Kontaveit 6-3, 6-4 vendredi.

À son troisième match après 15 mois de suspension pour dopage sportif, Sharapova a converti cinq de ses six balles de bris.

Faits saillants du match entre Sharapova et Kontaveit :





La Russe, qui a testé positive au meldonium lors des Internationaux d'Australie en 2016, croisera le fer avec la gagnante du match entre la Française Kristina Mladenovic et l'Espagnole Carla Suarez Navarro.



Kontaveit n'a commis que cinq fautes directes au premier set, mais Sharapova l'a brisée pour prendre les devants 4-3 et elle a gagné les deux jeux suivants. La Russe lui a de nouveau joué le tour au début du deuxième set, avant de la briser encore pour se forger une avance de 4-2.



Sharapova a scellé l'issue de la rencontre en décochant quatre as, pour porter son total à 24 pour le tournoi.



La championne de cinq tournois du Grand Chelem en carrière et ex-no 1 mondiale a reçu une invitation pour participer au tournoi de Stuttgart, après avoir dégringolé au classement en raison de sa suspension, qui a été réduite à la suite d'un appel.

Certaines joueuses, telles Eugenie Bouchard, n'accepte pas son retour et aurait souhaité qu'elle soit bannie à vie. Sharapova était l'idole de jeunesse de la Québécoise.