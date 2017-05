Sidney Crosby à l'entraînement: «Ce n'est pas moi qui décide»

(98,5 Sports) - Bonne nouvelle pour les Penguins de Pittsburgh alors que Sidney Crosby a retrouvé ses compagnons de trio à l'entraînement de l'équipe, aujourd'hui.

On en saura plus long au cours des prochaines heures sur les probabilités de le voir en uniforme, samedi soir à Washington, alors que les Penguins pourraient envoyer leurs rivaux en vacances.

S'il n'en tenait qu'au no 87, il serait assurément en uniforme.

«Je me sens bien. Je suis les étapes qu'on me dicte. Je me sens bien. On verra. Je n'exclus rien, mais ce n'est pas vraiment moi qui décide.»

Les Penguins avaient perdu les services de leur capitaine, tôt dans le troisième match de la série face aux Capitals, mercredi.

L'attaquant des Penguins Conor Sheary, victime d'une commotion cérébrale lors du troisième match, était également de retour à l'entraînement vendredi. Tout comme Crosby, son statut est incertain en vue du cinquième match.



«Si je suis capable de passer deux bonnes journées de suite, nous verrons la suite. Ce sera une décision qui sera prise avant le match demain (samedi).



Quant au gardien Matt Murray, il s'est entraîné en solitaire vendredi.



Murray est inactif depuis qu'il a été victime d'une blessure au bas du corps, survenue avant le match inaugural de la série de premier tour contre les Blue Jackets de Columbus.



Trios des Penguins à l'entraînement:

Guentzel-Crosby-Hornqvist

Kunitz-Malkin-Kessel

Sheary-Bonino-Rust

Hagelin- Cullen-Kuhnhackl

Avec Associated Press