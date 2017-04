Simoneau et Thomas obtiennent l'argent en nage synchronisée à Tokyo

TOKYO - À leur première compétition depuis les Jeux olympiques de Rio de Janeiro l'été dernier, Jacqueline Simoneau et Karine Thomas ont obtenu la médaille d'argent de la troisième manche des Séries mondiales de nage synchronisée, dimanche, à Tokyo.

Les Québécoises ont présenté son programme libre dans la piscine des prochains JO d'été au son de la même chanson qu'elles avaient utilisée aux Jeux de Rio de Janeiro - où Simoneau et Thomas avaient pris le septième rang.

Après s'être emparées du quatrième rang du programme technique samedi, les représentantes de l'unifolié ont complété la deuxième portion de l'épreuve en inscrivant 86,900 points.



Simoneau, de Montréal, et Thomas, de Gatineau, ont amassé un total de 177,945 points, mais elles ont concédé la victoire aux médaillées de bronze olympiques et favorites locales, les Japonaises Yukoki Inui et Mai Nakamura, qui ont signé un score total de 183,1054. Les Grecques Evangelia Papazoglou et Evangelia Platanioti ont complété le podium avec une récolte de 173,6279 points.



Les compatriotes de Simoneau et Thomas, les Albertaines Claudia Holzner et Gabriella Brisson, ont fini au pied du podium avec un résultat de 171,5702 points.



La prochaine escale des Séries mondiales de nage synchronisée aura lieu à Toronto à compter de mardi.