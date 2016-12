Soccer féminin: le Canada reste quatrième au classement de la FIFA

TORONTO - Le Canada va terminer l'année en conservant sa quatrième place au classement mondial du soccer féminin.

Les Américaines continuent de régner, invaincues en six matches depuis la publication du classement précédent, à la fin août.



Suivent les Allemandes et les Françaises, tandis que le cinquième rang est l'affaire des Anglaises. Le top 5 est resté le même.



L'Australie et le Japon ont gagné une position chacun, accédant aux sixième et septième places.



La Suède a glissé de deux rangs et se trouve maintenant huitième, dans un top 10 complété par le Brésil et la Corée du Nord.



Les Danoises ont fait de bons progrès, passant de la 20e à la 15e place.



Les Canadiennes vont rejouer le 4 février à Vancouver, à l'occasion d'un match amical contre les Mexicaines. Celles-ci occupent le 26e rang mondial.



Le prochain classement sera publié le 24 mars.