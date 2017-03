Soirée de congé pour Torrey Mitchell?

(98,5 Sports) - Andrei Markov et Torrey Mitchell ont patiné avec un tout petit groupe de réservistes jeudi matin à Brossard.

Ils ont accompagné Charlie Lindgren, Brian Flynn, Michael McCarron et Nikita Nesterov.

Sur la glace / on the ice : Mitchell, McCarron, Flynn, Nesterov, Markov et Lindgren #GoHabsGo pic.twitter.com/BEeixHjN8T