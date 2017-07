Terry Francona a subi une chirurgie cardiaque et ratera le match des étoiles

CLEVELAND ? Le gérant des Indians de Cleveland Terry Francona ne dirigera pas l'équipe d'étoiles de l'Américaine lors de la classique estivale de mardi prochain. L'ex-voltigeur des Expos de Montréal a subi une intervention chirurgicale pour régler une arythmie cardiaque qui le privera de cet honneur.

Les dirigeants des Indians ont indiqué que l'homme de 58 ans avait subi une ablation cardiaque chirurgicale (ACC) à l'hôpital Cleveland Clinic, jeudi. Francona a été admis à l'hôpital mardi et a subi plusieurs tests depuis. C'est la détection d'une arythmie sur les données d'un moniteur que le gérant porte depuis plusieurs semaines qui a convaincu ses médecins de le faire hospitaliser.



Francona a souffert d'étourdissements, de fatigue et d'un rythme cardiaque élevé au cours des derniers mois.



Les Indians ont précisé vendredi que Francona est toujours hospitalisé et qu'il recevra son congé dans ?un jour ou deux?.



L'équipe a ajouté que le Baseball majeur a été informé du retrait de Francona du match des étoiles, qui sera présenté à Miami. Son instructeur de banc Brad Mills, ancien coéquipier à Montréal au début des années 1980, le remplacera. Il sera accompagné de son personnel d'entraîneurs et de cinq joueurs des Indians.



Francona a mérité l'honneur de diriger l'Américaine en conduisant les Indians à la Série mondiale pour la première fois depuis 1997 en octobre dernier.



Par communiqué, les Indians ont indiqué que Francona devrait être de retour à la barre de l'équipe après la pause du match des étoiles. Le premier match prévu des Indians après la classique annuelle est le 14 juillet, à Oakland.



Francona a été forcé de quitter deux rencontres en juin en raison d'étourdissements. Après chaque incident, il a subi une série de tests et le président de l'équipe, Chris Antonetti, a rappelé plus tôt cette semaine qu'en chaque occasion, les médecins avaient exclu un problème cardiaque majeur.



Le gérant avait aussi raté une rencontre à Washington en août dernier après avoir ressenti des douleurs à la poitrine.



Au cours d'une série de matchs à Detroit la semaine dernière, Francona a de nouveau ressenti de l'inconfort et les médecins de l'équipe ont décidé de l'hospitaliser après avoir découvert une anomalie de son rythme cardiaque.



À sa cinquième saison à Cleveland, Francona est extrêmement populaire auprès de ses joueurs et des partisans des Indians, qui le surnomment affectueusement ?Tito?, le nom de son père.



Son absence a été remarquée au cours des derniers jours. Les joueurs se sont inquiétés de son état de santé et se demandaient quand il allait être de retour.



?Nous pensons à lui constamment, a déclaré le lanceur Josh Tomlin après la victoire acquise jeudi contre les Padres de San Diego. Je parie qu'il n'est pas très heureux de demeurer à l'hôpital. Nous avons besoin de lui ici, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est une des grandes raisons de nos succès. Il connaît le baseball et ses joueurs à fond. Sa présence seule réussit à calmer tout le monde dans l'abri.



?C'est certain qu'on veut qu'il recouvre la santé avant qu'il ne revienne, mais nous avons bien hâte de le retrouver.?



Francona s'est joint aux Indians en 2013 après avoir passé une saison comme analyste à la télévision après un départ houleux des Red Sox de Boston, qu'il a mené à deux Séries mondiales en huit ans.