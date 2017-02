Therrien congédié: les médias sociaux s'enflamment

(98,5 Sports) - Le congédiement de Michel Therrien était dans l'air, mais la toile s'est tout de même enflammée mardi après-midi quand le Canadien a annoncé l'avoir officiellement limogé pour le remplacer par Claude Julien.

Le propriétaire du Canadien, Geoff Molson, a remercié celui qui a guidé les siens à trois participations aux séries depuis son arrivée à la barre de l'équipe en 2012-2013.

Michel Therrien, merci beaucoup pour tout, thank you for giving everything you had to our Team. #GHG