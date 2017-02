Tomlinson, Warner et Davis au Temple de la renommée du football

(98,5 Sports) - Il y a un mois, les Chargers quittaient San Diego pour Los Angeles après 56 ans. Un mois plus tard, le 4 février 2017, celui qui fut probablement le plus grand joueur de la franchise a été élu au Temple de la renommée du football américain

Le porteur de ballon LaDainian Tomlinson est du groupe de 7 anciens de la NFL qui constituent la classe 2017 des immortels du football américain.

Les autres sont le quart-arrière Kurt Warner, le porteur de ballon Terrell Davis, l’ailier défensif Jason Taylor, le botteur de précision Morten Anderson, le demi de sûreté Kenny Easley et Jerry Jones propriétaire et président-directeur général des Cowboys de Dallas, élu à titre de bâtisseur.

Tomlinson et Taylor ont été élus à leur première année d’éligibilité. Les noms de l’ancien commissaire de la NFL, Paul Tagliabue et du receveur de passe Terrel Owens étaient sur les bulletins de vote, mais ils n’ont pas été élus.

LaDainian Tomlinson a été le meilleur porteur de ballon de son époque. Il est au deuxième rang pour les touchés par la course et cinquième pour le nombre de verges gagnées. Joueur complet, la fluidité de ses courses restera à jamais dans le souvenir des amateurs de football.

S’il a souvent été sous-estimé, Jason Taylor n’en demeure pas moins un des grands joueurs défensifs de l’histoire de la NFL. Ses 139,5 sacks le placent au 5e rang de tous les temps. De plus les 9 touchés qu’il a réussis constituent le plus haut total pour un joueur du groupe des 7 défenseurs des deux premières lignes. Il a joué 12 de ses 15 saisons avec les Dolphins de Miami dont il était le porteur de drapeau dans les années les plus noires à Miami.

Terrel Davis n’a pas eu une très longue carrière avec les Broncos de Denver; 7 saisons seulement. Mais quel joueur il a été; il était à son mieux dans les grands matchs. Sa moyenne 142 verges de gains au sol dans les matchs éliminatoires fait foi du joueur qu’il était là lorsque ça comptait. Davis fut un incontournable dans les deux conquêtes consécutives du Super Bowl par les Broncos en 1997 et 1998. Le quart John Eleway lui doit beaucoup pour ses deux bagues du Super Bowl.

L’élection du quart-arrière Kurt Warner au Temple de la Renommée est la plus improbable des histoires. Après s’être promené dans la NFL Europe et l’Arena League, Warner est devenu un partant à l’âge de 28 ans en 1999 avec les Rams de St-Louis qu’il a conduit à la conquête du championnat la première année. Il fut aussi nommé joueur par excellence de la NFL cette année-là.

Lorsqu’il a pris sa retraite en 2007, le botteur de précision Morten Andersen détenait le record pour le plus grand nombre de points marqués en carrière par un joueur. Il a joué 25 saisons, dont 13 avec les Saints et 8 avec les Falcons. Il est celui qui a disputé le plus grand nombre de matchs dans la NFL; 382. Il a réussi 565 placements en 709 tentatives et transformé 859 touchés.

Kenny Easly a disputé toute sa carrière de 7 saisons avec les Seahawks. Il fut élu sur l’équipe d’étoiles de la décennie 80 après avoir été sélectionné à quatre reprises sur l’équipe d’étoiles de la NFL. Il fut la recrue défensive par excellence en 1981 et meilleur joueur défensif en 1984.

Lorsqu’il est question des Cowboys de Dallas, le nom de Jerry Jones et un des premiers qui nous viennent à l’esprit. Il a pris le contrôle de l’équipe en 1989 obtenant rapidement du succès après avoir congédié le légendaire entraîneur Tom Landry. Jones a remporté trois Super Bowls, mais il a surtout contribué à la croissance économique de la NFL, devenue le circuit de sport professionnel le plus puissant et le plus riche en Amérique du Nord.

avec nfl.com