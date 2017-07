Tour de France: la 10e étape à Kittel, Froome reste en tête

BERGERAC, France L'Allemand Marcel Kittel a gagné la 10e étape du Tour de France à l'issue d'un sprint endiablé mardi, alors que Chris Froome demeurait sagement au coeur du peloton principal pour s'assurer de conserver son maillot jaune de meneur.

Kittel, un spécialiste du sprint, a parfaitement synchronisé son attaque dans la dernière ligne droite pour signer sa quatrième victoire d'étape depuis le début de la Grande Boucle. Il a franchi le fil d'arrivée devant son compatriote John Degenkolb.



L'étape de 178 km s'est déroulée sur le plat entre Périgueux et Bergerac, dans le sud-ouest de la France.



Froome, triple vainqueur du Tour de France, enfilera le maillot jaune pour la 50e fois de sa carrière mercredi. Il rejoindra ainsi le quintuple vainqueur du Tour, Jacques Anquetil, au quatrième rang de l'histoire à ce chapitre — derrière Eddy Merckx (96), Bernard Hinault (75) et Miguel Indurain (60).



«C'est un honneur immense», a dit Froome à propos de son exploit.



Kittel était en 10e place après avoir négocié deux virages serrés dans le dernier kilomètre très technique, et il s'est servi de sa puissance pour jaillir devant ses adversaires avec 150 mètres à franchir. Il a ainsi signé sa 13e victoire d'étape au Tour de France.



Il a gagné par une longueur de vélo et a disposé de suffisamment de temps pour lever les bras vers le ciel en signe de célébration.



Kittel a déclaré que son niveau de confiance atteignait des sommets après sa série de victoires.



«Je sais maintenant, en me fiant aux derniers sprints, que je peux conserver cette vitesse jusqu'au fil d'arrivée, a-t-il mentionné. J'ai de la difficulté à croire tout ce qui m'arrive depuis le début du Tour de France.»



Le Néerlandais Dylan Groenewegen a complété le podium.