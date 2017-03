Tour du chapeau d'Ovechkin (vidéo)

ST. PAUL, Minnesota - T.J. Oshie a marqué son deuxième but du match à 1:42 de la prolongation et les Capitals de Washington ont eu le meilleur 5-4 sur le Wild du Minnesota, mardi soir.

Alex Ovechkin a enregistré un tour du chapeau et Braden Holtby a signé une 40e victoire cette saison grâce à une performance de 26 arrêts. Les Capitals ont gagné une cinquième partie consécutive.



Après qu'Eric Staal eut créé l'égalité pour le Wild alors qu'il ne restait que 27 secondes à jouer, Oshie a accepté une passe de Marcus Johansson pour tromper la vigilance de Devan Dubnyk grâce à un tir des poignets. Johansson a amassé quatre aides.

Faits saillants:





Jared Spurgeon a enfilé l'aiguille une fois et il a préparé deux filets tandis que Martin Hanzal et Jason Pominville ont tous les deux obtenu un but et une mention d'assistance pour le Wild, qui a perdu huit de ses neuf derniers matchs.

La troupe de Bruce Boudreau revendique un dossier de 3-11-1 en mars. L'attaquant Zach Parise a quitté le duel en raison d'une blessure.