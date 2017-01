Tournoi de tennis de Sydney: Bouchard vaincue jeudi par Konta en demi-finale

SYDNEY, Australie — Eugenie Bouchard a subi une raclée en demi-finale du tournoi de tennis de Sydney en Australie, jeudi. La Québécoise a été vaincue en des manches de 6-2 et 6-2 par la Britannique Johanna Konta, sixième favorite du tournoi, au stade Ken-Rosewall. La gagnante affrontera en finale la Polonaise Agnieszka Radwanska.



Eugenie Bouchard, qui est 49e au classement mondial, disputait pour la première fois en près d'un an un match de demi-finale d'un tournoi de la WTA. Elle avait atteint la grande finale du tournoi de Kuala Lumpur, en février dernier.



Plus tôt jeudi, dans l'autre match de demi-finale, Mme Radwanska, deuxième favorite du tournoi, n'a eu besoin que de 75 minutes pour vaincre Barbora Strycova, de la République tchèque, en deux manches, 6-1 et 6-2.



La veille, Barbora Strycova avait dépensé beaucoup d'énergie dans son match de trois heures et 20 minutes qui lui avait permis de défaire Caroline Wozniacki. Elle avait aussi disputé un match en double.



Agnieszka Radwanska, qui est troisième au classement mondial, a gagné chacun des six derniers matchs de finale auxquels elle a participé.