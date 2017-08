Un 45e circuit pour Giancarlo Stanton

NEW YORK - Adam Conley a établi un sommet personnel avec 11 retraits au bâton, dimanche, guidant les Marlins de Miami vers un gain de 6-4 face aux Mets de New York.

Conley (6-5) a espacé un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches. Deux releveurs ont fait le lien vers Brad Ziegler, qui a inscrit un sixième sauvetage.

Giancarlo Stanton a envoyé une autre balle au-delà des clôtures. Il mène les majeures avec 45 circuits en 2017.



Stanton a cogné une longue balle bonne pour trois points en septième manche face à Jacob deGrom (13-7). Ce dernier a permis cinq points et 10 coups sûrs en six manches et un tiers.



Christian Yelich a obtenu trois simples et Dee Gordon a volé deux buts. Yoenis Cespedes a frappé un circuit en solo dans une cause perdante.