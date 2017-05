Un circuit de deux points pour Bautista et un 3e gain de suite pour les Jays

TORONTO - Jose Bautista a cogné un circuit de deux points et les Blue Jays de Toronto ont défait les Mariners de Seattle 4-0, vendredi.

Bautista a frappé son quatrième circuit de la saison en troisième, donnant alors une avance de 3-0 aux siens.



Devon Travis a produit les deux autres points avec un optionnel et un ballon sacrifice.



Ezequiel Carrera et Kevin Pillar ont chacun fourni deux coups sûrs et un but volé. Pillar était sur les buts lors du circuit de Bautista.



Les Blue Jays remportaient un troisième match de suite, ce qui égale leur meilleure séquence de la saison.



Toronto a aussi gagné trois fois de suite du 29 avril au 1er mai. En débutant avec cette séquence, les Jays affichent un rendement de 9-4 à leurs 13 derniers matches.



À son deuxième départ dans les majeures, Joe Biagini (1-1) a espacé deux simples et deux doubles en cinq manches. Il a retiré trois frappeurs au bâton et n'a pas donné de but sur balles.



«Tous les coureurs adverses me disent qu'il n'est pas commode, a dit Travis, qui patrouille le deuxième but. Ils ont toujours la même réponse: il est quelque chose.»



«Les Mariners ont un bon club mais Joe leur a causé des maux de tête», a ajouté le gérant des Blue Jays, John Gibbons.



Christian Bergman (0-1) a donné trois points et sept coups sûrs en cinq manches. Seattle a échappé deux matches consécutifs après une série de quatre gains.



Après 21 points mardi et mercredi à Philadelphie, les Mariners n'ont marqué que deux fois en deux matches à Toronto.



Taylor Motter a été le seul joueur des Mariners à cogner deux coups sûrs. Il a toutefois commis une erreur sur les sentiers. Se trouvant au troisième but avec le score 1-0 Jays en troisième, il a raté une belle chance de niveler le score en figeant sur un roulant de Jean Segura, au troisième but.



Motter était loin du coussin et Darwin Barney n'a pas tout de suite maîtrisé la balle, relayant ensuite au premier but pour le deuxième retrait. Au lieu de filer au marbre, Motter a plutôt retraité vers le troisième but. Ben Gamel a ensuite été retiré sur un ballon au champ gauche.



La série se poursuit samedi avec au monticule Dillon Overton et Marcus Stroman, au départ.