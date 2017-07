Un Mike Tyson vulnérable raconte qu'il a été agressé sexuellement (vidéos)

(98.5 Sports) - L'ex-champion du monde des poids lourds Mike Tyson a révélé lors d'une entrevue avec Jeremy Schapp sur le réseau ESPN, qu'il avait été abusé sexuellement lorsqu'il était enfant.

Il n’avait que 7 ans lorsqu’un homme âgé s’est emparé de lui pour le violenter et l’agresser sexuellement. Il avait réussi à s’échapper, mais n’avait porté plainte à la police.

«Je ne suis pas inconfortable d’en parler, a-t-il confié à Schapp. C’est quelque chose qui est arrivé et qui a eu un gros impact dans ma vie.»

Par contre Tyson admet qu’il s’est servi de la rage qui l’habitait lorsqu’il affrontait ses adversaires.

«Sans aucun doute, affirme Tyson. Si on met les choses en perspective, oui. Plus personne n’allait me faire ça.»

Lors de l’entrevue, Mike Tyson est devenu très émotif lorsqu’il a été question de son premier entraîneur, celui a été son mentor et une figure paternelle, Cus D’Amato.

«Je n’étais qu’un petit gars et il me disait que je serais champion du monde, a-t-il raconté des trémolos dans la voix.»

Paradoxalement D’Amato insistait pour qu’il ne montre pas ses émotions, peut-être parce qu’il associait cela à de la faiblesse.

«Pourquoi est-ce que je me mets à pleurer chaque fois que je parle de ce gars-là? a dit Tyson en s’essuyant les yeux. Je ne savais pas que j’étais celui qui deviendrait, un grand champion, lui il le savait. »

Évidemment, Tyson est revenu sur son combat contre Buster Douglas à Tokyo en 1990. Douglas causa une des plus grandes surprises de l’histoire de la boxe en passant le KO à Tyson au 10e round.

«Je n’étais pas assez motivé pour ce combat, a admis Tyson. C’était seulement un autre combat. J’étais blasé. C’était trop de stress d’être un champion du monde, comme je l’étais.»

Mike Tyson parle de l'agression sexuelle

Mike Tyson sur Cus D'Amato

Mike Tyson au sujet de sa défaiote contre Buster Douglas