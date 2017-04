Un premier jeu blanc pour les Blue Jays

TORONTO - Darwin Barney a cogné un simple de deux points, mercredi, et les Blue Jays de Toronto ont inscrit un premier jeu blanc cette saison, l'emportant 3-0 face aux Red Sox de Boston.

Les Jays ont inscrit tous leurs points en deuxième, aidés de deux erreurs des Red Sox.



Troy Tulowitzki a accédé aux sentiers grâce au relais beaucoup trop haut du troisième but Pablo Sandoval, tandis que Russell Martin a profité d'une largesse de Mitch Moreland, au premier coussin.



Installés aux deuxième et troisième buts, ils ont croisé le marbre quand Barney a frappé la balle à travers le monticule. Kevin Pillar a ajouté un simple, puis Ezequiel Carrera a fait de même pour porter le score à 3-0.



Pillar a aussi volé deux buts, en plus de réussir un très solide catch au champ centre.



La sortie de Francisco Liriano (1-1) a été relativement courte (cinq manches et un tiers), mais il n'a donné que quatre simples et a retiré six frappeurs au bâton.



Roberto Osuna s'est chargé de la neuvième, récoltant son premier sauvetage de la saison.



Sandoval a cogné deux coups sûrs pour les Sox, qui avaient gagné leurs quatre derniers matches. Rick Porcello (1-2) a permis trois points et six coups sûrs en sept manches.