Un titre et un laissez-passer pour le Masters pour Hadwin

PALM HARBOR, Floride - Le Canadien Adam Hadwin a réussi une normale sur le 18e vert et il a remporté le Championnat Valspar, inscrivant la première victoire de sa carrière sur le circuit de la PGA.

Hadwin a complété les 72 trous avec un score cumulatif de 270, un coup devant l'Américain Patrick Cantlay.



Âgé de 29 ans, le golfeur originaire de Moose Jaw, en Saskatchewan, a ramené une carte finale de 71.



Auteur d'une ronde de 68 dimanche, Cantlay a cependant commis un boguey au 18e trou après une sortie d'une fosse de sable qui l'a laissé à une quinzaine de pieds de l'objectif.



Son roulé pour la normale est passé à la droite du trou et la balle s'est arrêtée à environ trois pieds de la cible.



Tout juste avant, Hadwin avait laissé sa balle à moins de deux pieds du trou grâce à un délicat coup d'approche réalisé à l'aide d'un cocheur alors que sa balle reposait sur la frise.



Le roulé final n'était plus qu'une formalité.



La victoire de Hadwin, la deuxième par un Canadien depuis le début de la saison, lui permet de grimper au quatrième rang du classement en vue de la Coupe FedEx, un bond de 11 échelons.



De plus, elle lui assure une place au prestigieux Tournoi des Maîtres, qui aura lieu du 6 au 9 avril.



Plus tôt cette saison, Hadwin avait terminé au deuxième rang du challenge Career Builder, un coup derrière l'Américain Hudson Swafford.



Les Canadiens David Hearn (280), Graham DeLaet (281) et Nick Taylor (289) ont terminé à égalité aux 18e, 22e et 62e rangs, respectivement.